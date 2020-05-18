26 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области 17 мая, выздоровели трое

18 Май 2020 2020-05-18T09:46:27+03:00

Единственным муниципалитетом, где еще не зафиксировано случаев заражения, остается Локнянский район.

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За минувшие сутки, 17 мая, в Псковской области выявили еще 26 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших с момента начала пандемии достигло 450. Между тем выздоровели еще 3 человека, общее число достигло 143. Число умерших не изменилось и по прежнему равно 9.

Также за минувшие сутки в регионе было сделано 425 тестов на коронавирус, их общее число за все время достигло 16 272.

Статистика распространения заболевания по муниципалитетам на утро 18 мая выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 147 (+15)

Островский район – 59 (+1)

Псковский район – 40 (+3)

Великие Луки – 38

Невельский район – 38

Новосокольнический район – 25

Гдовский район – 20

Порховский район – 14 (+5)

Струго-Красненский район – 10

Дедовичский район – 9

Опочецкий район – 7

Пустошкинский район – 6

Печорский район – 6

Великолукский район – 5

Новоржевский район – 5 (+1)

Дновский район – 3 (+1)

Красногородский район – 3

Палкинский район – 3

Бежаницкий район – 2

Плюсский район – 2

Пушкиногорский район – 2

Пыталовский район – 2

Себежский район – 2

Куньинский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU