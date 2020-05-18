Красногородского пенсионера будут судить за угрозу убийством 50-летней женщине

18 Май 2020 2020-05-18T09:55:25+03:00

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Житель Красногородского района, пенсионер 1958 года рождения, подозревается в угрозе убийством 50-летней женщины.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, инцидент произошел 16 мая около 21 часа в доме, расположенном в деревне Дорохи Красногородского района. Там между местными жителями на бытовой почве произошла ссора, в ходе которой подозреваемый, демонстрируя нож, стал угрожать убийством потерпевшей, которая впоследствии сообщила об этом в полицию.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

Нож, которым мужчина угрожал женщине, изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU