25-летнего жителя Дедовичского района осудили за ложный донос на соседей

18 Май 2020 2020-05-18T10:35:13+03:00

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Дедовичский районный суд приговорил 25-летнего жителя Дедовичского района к условному лишению свободы на 1 год с испытательным сроком в 1 год за заведомо ложный донос на соседей о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ).

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре Псковской области, приговор еще не вступил в законную силу.

Суд установил, что 26 февраля 2020 мужчина, находясь в своей квартире, из-за неприязненных отношений со своими соседями, решил совершить заведомо ложный донос о совершении ими кражи его имущества.

Для этого он спустился в принадлежащее ему подвальное помещение многоквартирного жилого дома, где с помощью обломка деревянной доски оторвал с дверного проема своего хранилища часть металлической накладки запирающего устройства, после чего выкатил принадлежащий ему велосипед марки «Скиф» и спрятал его в подвале дома. Таким образом, он инсценировал совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с незаконным проникновением в иное хранилище.

После этого злоумышленник по телефону сообщил оперативному дежурному МО МВД России «Дедовичский» о совершении кражи принадлежащего ему имущества на сумму 9000 рублей.

Затем в своей квартире, будучи предупрежденным об ответственности за заведомо ложный донос, мужчина предъявил сотрудникам полиции письменное заявление о совершении кражи принадлежащего ему имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU