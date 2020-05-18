2020-05-18T10:40:00+03:00
Происшествия

Рыбак выловил на блесну в реке Ловать скелетированные человеческие останки

Олег Томилин
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Утром в воскресенье, 17 мая, в районе деревни Полибино Великолукского района на реке Ловать рыбак выловил на блесну скелетированные человеческие останки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в псковском управлении СУ СК РФ.

На место прибыли криминалисты, которые забрали останки для исследования. Пока неясно, кому они принадлежали — мужчине или женщине. Также пока нельзя сказать, сколько времени они находились в воде и есть ли на останках криминальные следы смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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