Рыбак выловил на блесну в реке Ловать скелетированные человеческие останки
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Утром в воскресенье, 17 мая, в районе деревни Полибино Великолукского района на реке Ловать рыбак выловил на блесну скелетированные человеческие останки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в псковском управлении СУ СК РФ.
На место прибыли криминалисты, которые забрали останки для исследования. Пока неясно, кому они принадлежали — мужчине или женщине. Также пока нельзя сказать, сколько времени они находились в воде и есть ли на останках криминальные следы смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU