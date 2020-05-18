В Гдовском, Новоржевском и Пыталовском районе 16 мая полицейские задержали пьяных водителей-рецидивистов

18 Май 2020 2020-05-18T10:54:38+03:00

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В Новоржевском, Гдовском и Пыталовском районах сотрудники дорожной полиции в ходе проверок остановили нетрезвы водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в субботу, 16 мая, около 04:30 возле дом № 8 по улице Новоржевской в деревне Орша Новоржевского района стражи порядка остановили автомашину Renault Duster. На момент проверки за рулем автомобиля находился местный житель 1994 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина дал признательные показания.

В тот же день около 14:35 на 3 км автодороги Лядцы - Любимец Гдовского района для проверки документов сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ 21093. Оказалось, что им управлял нетрезвый житель Гдова 1985 года рождения. Он также сознался в содеянном.

Наконец в 20:15 также 16 мая у дома №13 по улице Белорусской в Пыталово инспекторы ГИБДД остановили нетрезвого водителя автомашины ВАЗ 2112 — 20-летнего жителя деревни Линово Пыталовского района. Мужчина дал признательные показания.

По данным фактам проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU