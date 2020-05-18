Из-за коронавируса XXVII Пушкинский театральный фестиваль пройдет в онлайн формате с 20 мая по 8 июня

18 Май 2020 2020-05-18T11:47:43+03:00

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Из-за пандемии коронавируса XXVII Пушкинский театральный фестиваль в Пскове не будет отменен, однако пройдет с 20 мая по 8 июня в онлайн-формате. Однако организаторы фестиваля не теряют надежду провесит и очные постановки, когда эпидемиологическая обстановка нормализуется. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Коронавирусная пандемия парализовала театральную жизнь во всем мире. Подавляющее большинство театральных фестивалей весны-лета 2020 года были отменены или перенесены на осень. Некоторые (как завершившийся на днях Theatertreffen в Берлине или намеченный в июне «Науруз» в Казани) перешли в онлайн-формат. Пушкинский фестиваль выбрал третий путь. Мы надеемся встретиться с нашим зрителем осенью в традиционном формате, показать несколько ярких новых спектаклей из Москвы, Петербурга, Петрозаводска и Краснодара. Но открываем XXVII Пушкинский уже сейчас – онлайновой программой», — отметили в пресс-службе.

С 20 мая по 8 июня на сайте фестиваля pushfest.ru (а также на сайте Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина drampush.ru) пройдут видеотрансляции 22-х спектаклей.

География постановок обширна: Израиль, Литва, Финляндия, Эстония, Петербург, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край, Кемеровская, Омская, Саратовская, Тюменская, Челябинская и, конечно, Псковская области.

«Наша тематика неизменна – спектакли, созданные на основе или по мотивам произведений Пушкина и других российских классиков», — отмечают организаторы.

С подробным описанием программы фестиваля можно ознакомиться здеcь >>>

ИСТОЧНИК KP.RU