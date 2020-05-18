Сроки начала отключений горячей воды в Псковской области сдвинут на 3 июня

18 Май 2020 2020-05-18T11:57:00+03:00

Подачу тепла в квартиры вряд ли массово возобновят, но хотя бы отключения горячей воды перенесут на начало лета. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Сроки начала отключений горячей воды в Псковской области для профилактики оборудования в связи с массовыми жалобами граждан и угрозой ухудшения эпидемиологической обстановки в период пандемии коронавируса будут сдвинуты на 3 июня, хотя в Пскове первые отключения должны были начаться сегодня, 18 мая. Соответствующее решение было принято сегодня на совещании губернатора Михаила Ведерникова с главами муниципалитетов и специалистами ЖКХ.

На совещании также обсуждался вопрос о возобновлении подачи тепла в квартиры жителей области из-за длительного похолодания. Однако многие участники совещания заметили, что технологически на этом понадобиться как минимум несколько суток — сначала для запуска котельных, а затем для подготовки управляющих организаций к подаче тепла в квартиры. В связи с этим было принято решение, что возобновлять подачу тепла будут точечно в зависимости от ситуации.

Также губернатор призвал глав муниципалитетов стараться ускорить профилактику котельных, чтобы возобновлять подачу горячей воды как можно быстрее. «По срокам не нужно выдерживать 30-дневный период, если есть возможность, то делайте за 10 дней», — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU