Сроки начала отключений горячей воды в Псковской области сдвинут на 3 июня
Сроки начала отключений горячей воды в Псковской области для профилактики оборудования в связи с массовыми жалобами граждан и угрозой ухудшения эпидемиологической обстановки в период пандемии коронавируса будут сдвинуты на 3 июня, хотя в Пскове первые отключения должны были начаться сегодня, 18 мая. Соответствующее решение было принято сегодня на совещании губернатора Михаила Ведерникова с главами муниципалитетов и специалистами ЖКХ.
На совещании также обсуждался вопрос о возобновлении подачи тепла в квартиры жителей области из-за длительного похолодания. Однако многие участники совещания заметили, что технологически на этом понадобиться как минимум несколько суток — сначала для запуска котельных, а затем для подготовки управляющих организаций к подаче тепла в квартиры. В связи с этим было принято решение, что возобновлять подачу тепла будут точечно в зависимости от ситуации.
Также губернатор призвал глав муниципалитетов стараться ускорить профилактику котельных, чтобы возобновлять подачу горячей воды как можно быстрее. «По срокам не нужно выдерживать 30-дневный период, если есть возможность, то делайте за 10 дней», — сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU