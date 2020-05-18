Пожилой житель Локнянского районе попытался продать в интернете трактор, но в результате сам лишился 100 тысяч рублей

18 Май 2020 2020-05-18T12:50:08+03:00

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Пожилые жители Пскова и Локнянского района лишились крупных сумм денег из-за доверчивости дистанционным мошенникам.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, пожилой житель Локнянского района разместил на популярном сайте в интернете объявление о продаже колесного трактора Т-25. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что собирается приобрести этот трактор. В качестве подтверждения серьезности своих намерений он предложил перечислить владельцу предоплату. Однако затем в результате различных ухищрений злоумышленник завладел принадлежащими пенсионеру деньгами в сумме 100 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

А в Пскове 15 мая пенсионерке 1957 года рождения позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что нечистые на руку лица намереваются завладеть ее деньгами, и, чтобы предотвратить несанкционированное списание денежных средств, требуется срочно перевести их на резервный счет. Доверившись мнимому сотруднику банка, горожанка перевела через банкомат на указанный счет 115 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

За последние дни факты дистанционного мошенничества зарегистрированы также в Великих Луках, Печорском и Пустошкинском районах. В этой связи полиция вновь напоминает жителям региона, что во избежание серьезных неприятностей при общении с неизвестными лицами в интернете или по телефону следует быть предельно осмотрительными и ни под какими предлогами не предоставлять им сведения персонального характера, а также реквизиты банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU