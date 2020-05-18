2020-05-18T12:59:42+03:00
Происшествия

В Пскове полицейские оперативно задержали вора на велосипеде, вырвавшего у женщины сумку

Олег Томилин
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Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову по «горячим следам» задержали в областном центре мужчину, подозреваемого в открытом хищении чужого имущества.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного УМВД, 14 мая около 12 часов в Пскове на улице Западной к возвращавшейся домой женщине сзади на велосипеде подъехал незнакомец и на ходу вырвал из ее рук сумку, в которой находились мобильный телефон, документы, банковские карты. Злоумышленник быстро скрылся на велосипеде.

Псковичка заявила о произошедшем в полицию и сообщила стражам порядка приметы велосипедиста.

Сотрудники уголовного розыска из отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Полицейским удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый житель города Острова 1982 года рождения.

Он попытался скрыться от оперативников, но был задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть похищенного изъята. Фигурант дал признательные показания. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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