Экс-прокурора Псковской области Сергея Белова назначили заместителем прокурора КБР

18 Май 2020 2020-05-18T13:25:46+03:00

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Президент Владимир Путин своим указом от 13 мая освободил от должности прокурора Псковской области, государственного советника юстиции 2 класса Сергея Белова. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 13 мая №338-к экс-прокурор региона назначен на должность заместителя прокурора Кабардино-Балкарской Республики. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре Псковской области.

Исполнение обязанностей областного прокурора с 14 мая возложено на первого заместителя прокурора региона, старшего советника юстиции Виктора Теплякова.

ИСТОЧНИК KP.RU