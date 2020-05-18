Фестиваль бардовской песни и поэзии «Изборская крепость - 2020» пройдет в онлайн-формате

18 Май 2020 2020-05-18T13:52:27+03:00

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Традиционный фестиваль бардовской песни и поэзии «Изборская крепость» в 2020 году из-за пандемии коронавируса будет проходить в онлайн-формате начиная с 20 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы фестиваля — член ПРОО «Псковские барды» Игорь Плохов и член клуб любителей авторской песни «Меридиан» и Санкт-Петербургского союза литераторов Владимир Юрков.

Для участия в фестивале можно записать исполнение песни или чтение стихов на телефон, видеокамеру или фотоаппарат.

Желательно в письме написать несколько строчек о себе, и прикрепить фото, для того чтобы в августе 2020 года организаторы могли издать брошюру фестиваля.

Приём произведений на конкурс фестиваля проводится до 1 июля 2020 года. Возраст участников — с 7 лет.

Номинации:

1. Автор-исполнитель: полный автор, композитор, автор текста.

2. Исполнитель авторской песни.

3. Поэт.

4. Исполнение песни А. Дольского

Участие в конкурсе бесплатное.

Для участия в фестивале необходимо прислать на e-mail izborskbastion@list.ru:

1. Заявку в свободной форме:

Кто. Откуда. Название произведения. Авторов стихов и музыки и прикрепить файл в формате Word к своей работе.

2. Свою работу(ы) - музыкальные номера, чтение стихов.

Присылайте видео своих произведений в формате mp4 или аудио mp3, тексты в формате WORD. Авторам текста и поэтам прикрепить текст необходимо в формате Word к своей работе. Шрифт Times New Roman, кегль 12.

Участников оценивает жюри, в состав которого входят известные барды, Члены Союза писателей России.

ДЛИННЫЙ СПИСОК участников будет опубликован 1 июля.

СПИСОК ФИНАЛИСТОВ будет опубликован 10 июля.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ – 12 июля.

Подробную инфорацию можно найти на странице фестиваля в соцсети «Вконтакте».

Именные Дипломы лауреатов и призёров Фестиваля с подписями членов Жюри, печатью организации будут выложены странице фестиваля до конца июля. Сертификаты участия будут высланы на электронный адрес всех, вошедших в длинный список.

ИСТОЧНИК KP.RU