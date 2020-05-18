19 мая в Псковской области ожидаются ночные заморозки до -2 градусов

18 Май 2020 2020-05-18T14:33:03+03:00

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Во вторник, 19 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Также прогнозируется ветер западных и юго-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду и низкое атмосферное давление, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью -2…+3 градусов Цельсия, днем +10…+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU