На сэкономленные в ходе торгов по дорожному нацпроекту средства отремонтировали участок дороги Подосье - Камно
В Псковской области реализовали первые средства, сэкономленные на торгах по контрактам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, на сэкономленные на аукционе средства был выполнен ремонт 660 метров дороги Подосье - Заровенье (Камно) в Логозовской волости Псковского района.
Подрядчиком выступило ООО «Дорожник-2010». На участке работы было выполнено устройство выравнивающего слоя покрытия, верхнего слоя асфальтобетона и присыпных обочин, а также укрепление обочин.
Всего по итогам торгов дорожных объектов в Псковской области экономия составила более 70 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU