2020-05-18T15:09:22+03:00
Экономика

На сэкономленные в ходе торгов по дорожному нацпроекту средства отремонтировали участок дороги Подосье - Камно

Олег Томилин
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Было - сталоБыло - стало
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В Псковской области реализовали первые средства, сэкономленные на торгах по контрактам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, на сэкономленные на аукционе средства был выполнен ремонт 660 метров дороги Подосье - Заровенье (Камно) в Логозовской волости Псковского района.

Подрядчиком выступило ООО «Дорожник-2010». На участке работы было выполнено устройство выравнивающего слоя покрытия, верхнего слоя асфальтобетона и присыпных обочин, а также укрепление обочин.

Всего по итогам торгов дорожных объектов в Псковской области экономия составила более 70 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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