«Псковавтодор» объявил о вакансиях в Пскове и 5 районах
ГБУ ПО «Псковавтодор» объявил о наличие вакансий в Пскове, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Красногородске, Палкино и Дно, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Компания, которая занимается ремонтом дорог в регионе, приглашает на работу сотрудников:
— начальник отдела проектирования;
— эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог;
— эксперт дорожного хозяйства отдела эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;
— эксперт дорожного хозяйства отдела сопровождения программной деятельности;
— специалист по охране труда (подразделение «Псковский филиал»);
— механик (пос. Пушкинские Горы, пос. Струги Красные);
— инженер по работе с передвижными комплексами в отдел фотовидеофиксации;
— техник-лаборант;
— директор филиала (пос. Красногородск);
— мастер дорожный (пос. Пушкинские Горы, п. Палкино, г. Псков, г. Дно);
— машинист автогрейдера;
— машинист катка;
— машинист фрезы дорожной;
— машинист укладчика асфальтобетона;
— дорожный рабочий;
— оператор битумной установки.
В целях обслуживания участка «Центр города Пскова» на работу требуются:
— машинист автогрейдера;
— водители погрузчика (ВОВСАТ);
— дорожные рабочие;
— водители автомобилей.
Соискателям предлагают стабильную зарплату 2 раза в месяц точно в установленные сроки, полную занятость, оформление согласно ТК РФ и все социальные гарантии. График работы: постоянно, 5/2.
Для устройства на работу необходимо обращать в отдел кадров по адресу: Псков, Госпитальная, 7А, телефон отдела кадров 8(8112)298-807, 298-806, электронная почта yua.timofeyeva@dorogi.pskov.ru.
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