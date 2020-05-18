2020-05-18T15:23:59+03:00
Экономика

«Псковавтодор» объявил о вакансиях в Пскове и 5 районах

Олег Томилин
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ГБУ ПО «Псковавтодор» объявил о наличие вакансий в Пскове, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Красногородске, Палкино и Дно, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Компания, которая занимается ремонтом дорог в регионе, приглашает на работу сотрудников:

— начальник отдела проектирования;

— эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог;

— эксперт дорожного хозяйства отдела эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

— эксперт дорожного хозяйства отдела сопровождения программной деятельности;

— специалист по охране труда (подразделение «Псковский филиал»);

— механик (пос. Пушкинские Горы, пос. Струги Красные);

— инженер по работе с передвижными комплексами в отдел фотовидеофиксации;

— техник-лаборант;

— директор филиала (пос. Красногородск);

— мастер дорожный (пос. Пушкинские Горы, п. Палкино, г. Псков, г. Дно);

— машинист автогрейдера;

— машинист катка;

— машинист фрезы дорожной;

— машинист укладчика асфальтобетона;

— дорожный рабочий;

— оператор битумной установки.

В целях обслуживания участка «Центр города Пскова» на работу требуются:

— машинист автогрейдера;

— водители погрузчика (ВОВСАТ);

— дорожные рабочие;

— водители автомобилей.

Соискателям предлагают стабильную зарплату 2 раза в месяц точно в установленные сроки, полную занятость, оформление согласно ТК РФ и все социальные гарантии. График работы: постоянно, 5/2.

Для устройства на работу необходимо обращать в отдел кадров по адресу: Псков, Госпитальная, 7А, телефон отдела кадров 8(8112)298-807, 298-806, электронная почта yua.timofeyeva@dorogi.pskov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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