2020-05-18T15:54:17+03:00
Общество

Детские сады в Псковской области могут заработать в обычном режиме с 1 июня

Олег Томилин
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По данным на 18 мая в детсадах Псковской области функционируют 290 дежурных групп, которые посещают порядка 3,5 тысяч детей. При этом на момент запуска этих групп в них ходили только около 300 детей, сообщил сегодня на совещании по вопросам функционирования дошкольных учреждений в регионе под председательством губернатора Михаила Ведерникова начальник областного комитета по образованию Александр Седунов.

Он рассказал, что всего в регионе насчитывается порядка 27 тысяч дошкольников, поэтому в связи с окончанием всероссийского режима нерабочих дней «в тех садах, где это необходимо, готовы к открытию и дополнительных дежурных групп». «Действительно, есть обращения по запуску обычных групп. И мы к этому готовы, но с учетом всех требований Роспотребнадзора», — заметил Александр Седунов, но напомнил, что в летние месяцы число воспитанников детских садов традиционно уменьшается.

Участники совещания рассмотрели различные аспекты организации деятельности дошкольных учреждений в сложившихся условиях, плюсы и минусы выхода на полноценный режим работы. В качестве варианта обсуждался запуск дошкольных учреждений в обычном режиме с 1 июня.

По итогам совещания губернатор отметил, что окончательное решение о начале работы обычных групп детских садов будет принято в конце мая по итогам эпидемиологической обстановки. К этому моменту в системе дошкольного образования региона должны быть проведены все необходимые подготовительные мероприятия, заметил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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