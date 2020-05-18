18 улиц, 1 площадь, 2 моста, путепровод и тротуары на 8 улицах Пскова отремонтируют в 2020 году

18 Май 2020 2020-05-18T18:13:25+03:00

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В этом году в Пскове проводятся масштабные работы по ремонту улично-дорожной сети. Уже разыграны контракты и выбраны подрядчики по ремонту улиц и тротуаров Пскова, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

Так, будут отремонтированы тротуары по улице Юбилейной, Рельсовой, Карбышева, Народной, Максима Горького, Западной. Также будет заменено асфальтобетонное покрытие проездов микрорайона Запсковье.

В плане ремонта улиц на 2020 года: улицы Металлистов, Инженерная, Петровская, Ипподромная, Речная, Рокоссовского, Текстильная, площадь Декабриста Пущина, Киселева, Харченко, Гаражный проезд. Кроме того, запланирован ремонт Крестовского путепровода.

На многих из этих улиц уже активно ведутся ремонтные работы.

На ремонт дорог в Пскове на 2020 год выделено более 1 млрд рублей. Более 100 млн рублей — на ремонт дворовых территорий и социально важных проездов, расположенных на избирательных округах.

Напомним, в 2020 году будет отремонтировано 18 улиц, 1 площадь, 2 моста и путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, 2 проезда и 5 дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU