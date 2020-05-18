2020-05-18T18:18:58+03:00
Общество

15-киллограмовые продуктовые наборы получат 13 267 школьников Пскова

Олег Томилин
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В мае такие наборы получат и родители учеников начальных классов.В мае такие наборы получат и родители учеников начальных классов.
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В Пскове проводится выдача продуктовых наборов учащимся начальной школы, а также детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья. В течение месяца все школы завершат их выдачу, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на городское управление образования.

О графике выдачи наборов родителей должны предупреждать классные руководители.

В двух коробках общим весом 15,5 кг находятся овсяные хлопья, гречневая крупа, макароны, консервы, молоко, шоколад, сок, печенье. Причем, состав продуктовых наборов был утвержден и согласован с региональным управлением Роспотребнадзора.

Глава города Елена Полонская лично проконтролировала, как проходит процесс выдачи продуктов в лицее №4, где готово 895 наборов.

«Именно сейчас очень важна поддержка семей с детьми», - подчеркнула Елена Полонская и добавила, что в муниципалитете продолжается очень ответственная работа по организации обеспечения бесплатным горячим питанием школьников начальных классов с 1 сентября.

Напомним, в апреле подобные наборы продуктов получали только дети из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. В мае они получили такую поддержку второй раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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