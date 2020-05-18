На въезде в деревню Родина в Псковском районе молоковоз сбил подростка на велосипеде

18 Май 2020 2020-05-18T18:27:41+03:00

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Сегодня, 18 мая, на въезде в деревню Родина Завеличенской волости Псковского района — возле поворота на Наволок — молоковоз сбил подростка-велосипедиста. Как сообщает «Псковское агентство информации», велосипедист получил серьезные травмы и был госпитализирован в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной ДТП мог стать сильный порыв ветра, которые толкнул подростка под прицеп молоковоза.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU