В Стругокрасненском районе коронавирусом заразился сотрудник «скорой»

18 Май 2020 2020-05-18T18:54:10+03:00

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В Стругокрасненском районе коронавирусной инфекцией заразился сотрудник скорой помощи. Он госпитализирован в Псков в covid-центр. Все лица, контактировавшие с зараженным, установлены, у них отобраны пробы и переданы на исследование, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Стругокрасненской межрайонной больнице.

Отметим, по данным на утро 18 мая в Стругокрасненском районе официально насчитывалось 10 зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU