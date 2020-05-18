В Стругокрасненском районе коронавирусом заразился сотрудник «скорой»
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В Стругокрасненском районе коронавирусной инфекцией заразился сотрудник скорой помощи. Он госпитализирован в Псков в covid-центр. Все лица, контактировавшие с зараженным, установлены, у них отобраны пробы и переданы на исследование, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Стругокрасненской межрайонной больнице.
Отметим, по данным на утро 18 мая в Стругокрасненском районе официально насчитывалось 10 зараженных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU