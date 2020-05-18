2020-05-18T20:37:41+03:00
Политика

Депутаты Пустошкинского райсобрания большинством голосов дали неудовлетворительную оценки деятельности главы муниципалитета

Олег Томилин
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Светлана Василькова на своей инаугурации в сентябре 2019 года.Светлана Василькова на своей инаугурации в сентябре 2019 года.
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Сегодня, 18 мая, депутаты Пустошкинского районного собрания большинством голосов дали неудовлетворительную оценку деятельности главы района Светлане Васильковой за 2019 года — за период ее работы в должности [Светлана Василькова была избрана главой муниципалитета от партии «Яблоко» лишь 8 сентября 2019 года, до этого районом руководил «единоросс» Юрий ЖуковКП-Псков]. Как сообщает «Псковское агентство информации», за такое решение проголосовали 8 парламентариев из 14 по итогам рассмотрения отчета главы о деятельности районной администрации и подведомственных ей органов местного самоуправления за 2019 год в вопросах, поставленных муниципальным парламентом.

Ситуацию в районе ПАИ прокомментировал депутат Пустошкинского районного Собрания Дмитрий Зарембо: «Глава района не взаимодействует с областными властями и не решает проблемы местного значения».

Неудовлетворительную оценку главе поставили не только «единороссы», но и члены фракции ЛДПР. В связи с этим свой комментарий дал и лидер фракции либерал-демократов в областном Собрании Антон Минаков: «Человек должен обладать определённым набором знаний и опыта для того, чтобы занимать такую серьёзную должность. Лично на мой взгляд, Светлана Романовна таким опытом не обладает. Глава района должен быть хозяйственником, в принципе понимать проблематику района и видеть решение проблем».

По словам Антона Минакова, в адрес ЛДПР в последнее время поступало большое количество жалоб как от жителей Пустошкинского района, так и от депутатов районного Собрания. «Мы считаем, что оценка, которую она сегодня получила, абсолютно заслуженная», – подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Депутаты Пустошкинского райсобрания большинством голосов дали неудовлетворительную оценки деятельности главы муниципалитета
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