Депутаты Пустошкинского райсобрания большинством голосов дали неудовлетворительную оценки деятельности главы муниципалитета
Сегодня, 18 мая, депутаты Пустошкинского районного собрания большинством голосов дали неудовлетворительную оценку деятельности главы района Светлане Васильковой за 2019 года — за период ее работы в должности [Светлана Василькова была избрана главой муниципалитета от партии «Яблоко» лишь 8 сентября 2019 года, до этого районом руководил «единоросс» Юрий Жуков — КП-Псков]. Как сообщает «Псковское агентство информации», за такое решение проголосовали 8 парламентариев из 14 по итогам рассмотрения отчета главы о деятельности районной администрации и подведомственных ей органов местного самоуправления за 2019 год в вопросах, поставленных муниципальным парламентом.
Ситуацию в районе ПАИ прокомментировал депутат Пустошкинского районного Собрания Дмитрий Зарембо: «Глава района не взаимодействует с областными властями и не решает проблемы местного значения».
Неудовлетворительную оценку главе поставили не только «единороссы», но и члены фракции ЛДПР. В связи с этим свой комментарий дал и лидер фракции либерал-демократов в областном Собрании Антон Минаков: «Человек должен обладать определённым набором знаний и опыта для того, чтобы занимать такую серьёзную должность. Лично на мой взгляд, Светлана Романовна таким опытом не обладает. Глава района должен быть хозяйственником, в принципе понимать проблематику района и видеть решение проблем».
По словам Антона Минакова, в адрес ЛДПР в последнее время поступало большое количество жалоб как от жителей Пустошкинского района, так и от депутатов районного Собрания. «Мы считаем, что оценка, которую она сегодня получила, абсолютно заслуженная», – подчеркнул он.
ИСТОЧНИК KP.RU