Эксперты проинспектировали реставрационные работы в церкви Успения в Мелётово

19 Май 2020 2020-05-19T09:42:41+03:00

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Ход масштабных реставрационных работ, которые ещё с 2019 года ведутся в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово Псковского района, оценили представители Северо-Западной Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковского музея-заповедника, Археологического центра Псковской области, историки и реставраторы.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, специалисты подрядной организации представили объем выполненных на сегодняшний день работ. Так, завершаются работы по кровле и подготовлен пробный участок по укреплению фундамента.

Среди сложных вопросов, которые были обозначены, — необходимость осуществления авторского надзора за состоянием фресковой живописи художниками-реставраторами.

В ближайшее время начнутся работы по инъектированию грунта, которые будут проводиться поэтапно, с мониторингом хода работ и возможного влияния на сохранность красочного слоя. Практика проведения реставрационных работ показывает, что применение методики укрепления каменной кладки стен и грунта методом инъектирования обоснованно и эффективно.

Вместе с тем представители руководства Северо-Западной дирекции поддержали предложение специалистов музея-заповедника о присутствии на объекте художников-реставраторов для предупреждения потенциального влияния проводимых работ на состояние фресковой живописи.

Напомним, вопросом сохранения уникального памятника псковской монументальной живописи 1462 года, губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимается с момента приезда в регион. Именно по его договоренности с Министерством культуры РФ, начиная с 2017 года, на объекте проведены противоаварийные работы по укреплению стенной живописи. Заявка региона на масштабные ремонтно-реставрационные работы также была одобрена после переговоров главы региона с Минкультом.

Работы на объекте культурного наследия федерального значения идут в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма».

На сегодняшний день фресковый ансамбль церкви Успения в Мелётове — один из немногих сохранившихся до наших дней образцов псковской монументальной живописи XV века.

ИСТОЧНИК KP.RU