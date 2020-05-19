2020-05-19T09:42:41+03:00
Звезды

Эксперты проинспектировали реставрационные работы в церкви Успения в Мелётово

Олег Томилин
Поделиться:
Реставрационные работы в Мелётово.Реставрационные работы в Мелётово.
Изменить размер текста:

Ход масштабных реставрационных работ, которые ещё с 2019 года ведутся в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово Псковского района, оценили представители Северо-Западной Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковского музея-заповедника, Археологического центра Псковской области, историки и реставраторы.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, специалисты подрядной организации представили объем выполненных на сегодняшний день работ. Так, завершаются работы по кровле и подготовлен пробный участок по укреплению фундамента.

Среди сложных вопросов, которые были обозначены, — необходимость осуществления авторского надзора за состоянием фресковой живописи художниками-реставраторами.

В ближайшее время начнутся работы по инъектированию грунта, которые будут проводиться поэтапно, с мониторингом хода работ и возможного влияния на сохранность красочного слоя. Практика проведения реставрационных работ показывает, что применение методики укрепления каменной кладки стен и грунта методом инъектирования обоснованно и эффективно.

Вместе с тем представители руководства Северо-Западной дирекции поддержали предложение специалистов музея-заповедника о присутствии на объекте художников-реставраторов для предупреждения потенциального влияния проводимых работ на состояние фресковой живописи.

Напомним, вопросом сохранения уникального памятника псковской монументальной живописи 1462 года, губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимается с момента приезда в регион. Именно по его договоренности с Министерством культуры РФ, начиная с 2017 года, на объекте проведены противоаварийные работы по укреплению стенной живописи. Заявка региона на масштабные ремонтно-реставрационные работы также была одобрена после переговоров главы региона с Минкультом.

Работы на объекте культурного наследия федерального значения идут в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма».

На сегодняшний день фресковый ансамбль церкви Успения в Мелётове — один из немногих сохранившихся до наших дней образцов псковской монументальной живописи XV века.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Новая сцена выглядит замечательно» — губернатор остался доволен обновленным видом Зеленого театра в Пскове
В Пскове, Великих Луках, Себеже и Усвятах полицейские остановили повторно севших за руль пьяными водителей
Псковское управление Следственного комитета взяло на контроль «коронавирусные» выплаты медиками
Эксперты проинспектировали реставрационные работы в церкви Успения в Мелётово
33-летний житель Дедовичей погиб на пожаре из-за неосторожного обращения с огнем
Депутаты Пустошкинского райсобрания большинством голосов дали неудовлетворительную оценки деятельности главы муниципалитета
В Стругокрасненском районе коронавирусом заразился сотрудник «скорой»
На въезде в деревню Родина в Псковском районе молоковоз сбил подростка на велосипеде
15-киллограмовые продуктовые наборы получат 13 267 школьников Пскова
18 улиц, 1 площадь, 2 моста, путепровод и тротуары на 8 улицах Пскова отремонтируют в 2020 году
В пыталовской деревне Зили сгорел автомобиль
Детские сады в Псковской области могут заработать в обычном режиме с 1 июня
«Псковавтодор» объявил о вакансиях в Пскове и 5 районах
На сэкономленные в ходе торгов по дорожному нацпроекту средства отремонтировали участок дороги Подосье - Камно
19 мая в Псковской области ожидаются ночные заморозки до -2 градусов
В Великих Луках произошло возгорание в неэксплуатируемом строении
Фестиваль бардовской песни и поэзии «Изборская крепость - 2020» пройдет в онлайн-формате
Экс-прокурора Псковской области Сергея Белова назначили заместителем прокурора КБР
В Пскове полицейские оперативно задержали вора на велосипеде, вырвавшего у женщины сумку
Пожилой житель Локнянского районе попытался продать в интернете трактор, но в результате сам лишился 100 тысяч рублей
Устроившую в апреле скандал в магазине на улице Алехина и ездившую с детьми пьяной псковичку поставили на учет в ПНД
Сроки начала отключений горячей воды в Псковской области сдвинут на 3 июня
Из-за коронавируса XXVII Пушкинский театральный фестиваль пройдет в онлайн формате с 20 мая по 8 июня
В Гдовском, Новоржевском и Пыталовском районе 16 мая полицейские задержали пьяных водителей-рецидивистов
Рыбак выловил на блесну в реке Ловать скелетированные человеческие останки