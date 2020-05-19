Псковское управление Следственного комитета взяло на контроль «коронавирусные» выплаты медиками

19 Май 2020 2020-05-19T10:46:22+03:00

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Псковское управление Следственного комитета России опубликовало обращение к медикам региона, борющемся с коронавирусом, о возможности сообщить о фактах невыплат или задержки стимулирующих выплат следователям по телефону доверия 8 (981) 350-71-57 либо через интернет-приемную.

В региональном управлении СКР напомнили, что постановлением правительства РФ от 12.04.2020 № 484 утверждены Правила предоставления в 2020 году межбюджетных трансфертов в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19 (далее – Правила № 484). Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 1273-р утверждены изменения в Правила № 484, так доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени.

По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

ВИД ВЫПЛАТЫ: выплата стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА И РАЗМЕР: средства предоставляются медицинским организациям и их структурным подразделениям (в том числе оказывающим скорую медицинскую помощь), фактически оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлен COVID-19, в соответствии с Временным порядком организации работы медицинских организаций, утв. приказом Минздрава России № 198н, а именно:

Оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлен COVID-19:

- врачам - 50 000 руб. в месяц,

- среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой - 25 000 руб. в месяц

Оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлен COVID-19:

- врачам - 80 000 руб. в месяц,

- среднему медперсоналу - 50 000 руб. в месяц,

- младшему медперсоналу - 25 000 руб. в месяц.

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. Именно такое поручение дал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU