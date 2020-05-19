В Пскове, Великих Луках, Себеже и Усвятах полицейские остановили повторно севших за руль пьяными водителей

19 Май 2020 2020-05-19T10:54:26+03:00

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В Пскове, Великих Луках, Себеже и Усвятах дорожные полицейские за последние несколько дней остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в Пскове вечером 16 мая у дома по Рижскому проспекту полицейские остановили для проверки автомобиль Kia, которым управлял нетрезвый 35-летний пскович. Так же в Пскове 18 мая стражи порядка выявили еще одного нетрезвого водителя – 44-летний мужчина ехал на «Лада Ларгус» по улице Инженерной. Он дал признательные показания.

В Великих Луках ночью 17 мая на проспекте Гагарина полицейские остановили автомашину BMW, которой управлял пьяный великолучанин 1980 года рождения.

В Себеже на улице Нижней 18 мая полицейские остановили ВАЗ-2106. Водитель этой «шестерки» тоже сел за руль в нетрезвом состоянии.

А в поселке Усвяты 17 мая по улице 1 Мая на автомашине Chevrolet следовал местный житель, 1971 года рождения. Как выяснилось, и он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По всем этим фактам в настоящее время проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU