2020-05-19T10:54:26+03:00
Происшествия

В Пскове, Великих Луках, Себеже и Усвятах полицейские остановили повторно севших за руль пьяными водителей

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пскове, Великих Луках, Себеже и Усвятах дорожные полицейские за последние несколько дней остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в Пскове вечером 16 мая у дома по Рижскому проспекту полицейские остановили для проверки автомобиль Kia, которым управлял нетрезвый 35-летний пскович. Так же в Пскове 18 мая стражи порядка выявили еще одного нетрезвого водителя – 44-летний мужчина ехал на «Лада Ларгус» по улице Инженерной. Он дал признательные показания.

В Великих Луках ночью 17 мая на проспекте Гагарина полицейские остановили автомашину BMW, которой управлял пьяный великолучанин 1980 года рождения.

В Себеже на улице Нижней 18 мая полицейские остановили ВАЗ-2106. Водитель этой «шестерки» тоже сел за руль в нетрезвом состоянии.

А в поселке Усвяты 17 мая по улице 1 Мая на автомашине Chevrolet следовал местный житель, 1971 года рождения. Как выяснилось, и он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По всем этим фактам в настоящее время проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области 18 мая превысило число выявленных зараженных
«Новая сцена выглядит замечательно» — губернатор остался доволен обновленным видом Зеленого театра в Пскове
В Пскове, Великих Луках, Себеже и Усвятах полицейские остановили повторно севших за руль пьяными водителей
Псковское управление Следственного комитета взяло на контроль «коронавирусные» выплаты медиками
Эксперты проинспектировали реставрационные работы в церкви Успения в Мелётово
33-летний житель Дедовичей погиб на пожаре из-за неосторожного обращения с огнем
Депутаты Пустошкинского райсобрания большинством голосов дали неудовлетворительную оценки деятельности главы муниципалитета
В Стругокрасненском районе коронавирусом заразился сотрудник «скорой»
На въезде в деревню Родина в Псковском районе молоковоз сбил подростка на велосипеде
15-киллограмовые продуктовые наборы получат 13 267 школьников Пскова
18 улиц, 1 площадь, 2 моста, путепровод и тротуары на 8 улицах Пскова отремонтируют в 2020 году
В пыталовской деревне Зили сгорел автомобиль
Детские сады в Псковской области могут заработать в обычном режиме с 1 июня
«Псковавтодор» объявил о вакансиях в Пскове и 5 районах
На сэкономленные в ходе торгов по дорожному нацпроекту средства отремонтировали участок дороги Подосье - Камно
19 мая в Псковской области ожидаются ночные заморозки до -2 градусов
В Великих Луках произошло возгорание в неэксплуатируемом строении
Фестиваль бардовской песни и поэзии «Изборская крепость - 2020» пройдет в онлайн-формате
Экс-прокурора Псковской области Сергея Белова назначили заместителем прокурора КБР
В Пскове полицейские оперативно задержали вора на велосипеде, вырвавшего у женщины сумку
Пожилой житель Локнянского районе попытался продать в интернете трактор, но в результате сам лишился 100 тысяч рублей
Устроившую в апреле скандал в магазине на улице Алехина и ездившую с детьми пьяной псковичку поставили на учет в ПНД
Сроки начала отключений горячей воды в Псковской области сдвинут на 3 июня
Из-за коронавируса XXVII Пушкинский театральный фестиваль пройдет в онлайн формате с 20 мая по 8 июня
В Гдовском, Новоржевском и Пыталовском районе 16 мая полицейские задержали пьяных водителей-рецидивистов
Рыбак выловил на блесну в реке Ловать скелетированные человеческие останки