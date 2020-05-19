«Новая сцена выглядит замечательно» — губернатор остался доволен обновленным видом Зеленого театра в Пскове

19 Май 2020 2020-05-19T11:00:07+03:00

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В понедельник, 18 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал реконструкцию Зеленого театра в Пскове в сопровождении вице-губернатора Василия Осипова и сити-менеджера Александра Братчикова.

Михаил Ведерников осмотрел новую сцену и смонтированный накануне экран. Глава региона проконтролировал и благоустройство прилегающей территории: за сценой подрядчик заасфальтировал площадку, а перед ней уложил тротуарную плитку, установил дополнительные ограждения. Александр Братчиков представил губернатору проектные решения по помещениям, где артисты будут готовиться к выступлениям, познакомил с тем, какие кресла установят в зрительном зале.

«Проделана большая работа. Новая сцена выглядит замечательно. Не сравнить с тем, что было ранее. Масштабно», — высказал мнение Михаил Ведерников.

Пройдя по территории Зеленого театра, губернатор поднялся на верхние ярусы амфитеатра. По итогам обсуждений были проанализированы различные варианты того, как можно благоустроить эту зону. Глава региона отметил, что при обустройстве пространства должны быть учтены мнения жителей города, а также требования, установленные региональным Комитетом по охране объектов культурного наследия. В числе предложений — размещение фаст-фуд зоны.

Участники контрольного выезда обсудили возможность организации видеонаблюдения на объекте, подведения дополнительных мощностей электроэнергии, а также варианты обустройства сценического пространства. На данный момент к монтажу готовятся станки для хорового пения. Благодаря этому на сцену единовременно смогут подняться порядка 600 человек. Александр Братчиков в свою очередь заметил, что доработка всех аспектов будет проходить с учетом мнения художественных коллективов.

По оценкам руководителя городской администрации работы на объекте идут в соответствии с графиком. «Я очень надеюсь, когда ограничительные меры будут сняты, мы обязательно проведем здесь ряд мероприятий, в том числе и праздник хорового пения, — добавил губернатор. — Это место — особая точка притяжения, здесь мы ежегодно отмечаем 9 Мая, чествуем ветеранов. Уверен, что площадка будет всегда востребована».

Напомним, работы по реконструкции Зеленого театра проводятся за счет средств федерального гранта, который предоставлен региону за высокие показатели эффективности в 2019 году. На работы было выделено порядка 30 млн рублей. Средства сложившейся экономии также направлены на проработку дополнительных вопросов в рамках реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU