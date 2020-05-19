2020-05-19T11:36:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области 18 мая превысило число выявленных зараженных

Олег Томилин
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Коронавирусная динамика за 18 мая в Псковской области дает повод для осторожного оптимизма.Коронавирусная динамика за 18 мая в Псковской области дает повод для осторожного оптимизма.
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18 мая в Псковской области было выявлено еще 10 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 (общее число достигло 460), тогда как число выздоровевших увеличилось на 13 — до 156. Число умерших снова не изменилось и равно 9.

Также за прошедшие сутки в регионе было проведено 497 исследований на коронавирус, их общее число с момента начала пандемии достигло 16769.

Статистика распространения инфекции по муниципалитетам Псковской области на утро 19 мая выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 149 (+2)

Островский район – 62 (+3)

Великие Луки – 39 (+1)

Псковский район – 43 (+3)

Невельский район – 38

Новосокольнический район – 25

Гдовский район – 20

Порховский район – 14

Струго-Красненский район – 10

Дедовичский район – 9

Опочецкий район – 7

Великолукский район – 6 (+1)

Пустошкинский район – 6

Печорский район – 6

Новоржевский район – 5

Дновский район – 3

Красногородский район – 3

Палкинский район – 3

Бежаницкий район – 2

Плюсский район – 2

Пушкиногорский район – 2

Пыталовский район – 2

Себежский район – 2

Куньинский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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