Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области 18 мая превысило число выявленных зараженных
18 мая в Псковской области было выявлено еще 10 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 (общее число достигло 460), тогда как число выздоровевших увеличилось на 13 — до 156. Число умерших снова не изменилось и равно 9.
Также за прошедшие сутки в регионе было проведено 497 исследований на коронавирус, их общее число с момента начала пандемии достигло 16769.
Статистика распространения инфекции по муниципалитетам Псковской области на утро 19 мая выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 149 (+2)
Островский район – 62 (+3)
Великие Луки – 39 (+1)
Псковский район – 43 (+3)
Невельский район – 38
Новосокольнический район – 25
Гдовский район – 20
Порховский район – 14
Струго-Красненский район – 10
Дедовичский район – 9
Опочецкий район – 7
Великолукский район – 6 (+1)
Пустошкинский район – 6
Печорский район – 6
Новоржевский район – 5
Дновский район – 3
Красногородский район – 3
Палкинский район – 3
Бежаницкий район – 2
Плюсский район – 2
Пушкиногорский район – 2
Пыталовский район – 2
Себежский район – 2
Куньинский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU