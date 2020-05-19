Михаил Ведерников проконтролировал реконструкцию улиц Яна Фабрициуса, Инженерной и Индустриальной, а также Леона Поземского в Пскове

19 Май 2020 2020-05-19T11:56:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 18 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход работ на 3-х объектах дорожного строительства Пскова. Два из них реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», еще один — в рамках создания туристического кластера «Псковский», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

Первым объектом контрольного выезда стал участок улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до пересечения с улицей Гражданской. Представители подрядной организации во время общения с губернатором подчеркнули, что существующие ранее проблемы, в том числе по бесхозным инженерным сетям, сейчас решены.

Работники готовы ударными темпами наверстать отставание от графика. В ближайшее время планируется укладка асфальта на тротуарах по улице Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской. На автодороге уже уложены нижние слои асфальтобетона. Работы продолжаются на улице Гражданской, Стахановской и на участке улицы Яна Фабрициуса между улицами Гражданской и Металлистов.

Глава региона положительно оценил будущий облик улицы без висящих между столбами проводов. Михаил Ведерников обратил особое внимание вице-губернатора Василия Осипова и руководителя регионального комитета по транспорту и дорожному строительству Бориса Елкина на необходимость контроля над соблюдением ГОСТов по уклонам дорожного покрытия. В свою очередь представитель подрядчика подчеркнул, что контроль ведется, после выпадения осадков на уложенных слоях влага не скапливалась.

Губернатор проконтролировал и ход работ на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной. Борис Елкин отметил, что отставание от графика все еще сохраняется — примерно 1,5 месяца. Все задержки были связаны с переустройством инженерных сетей, которые ранее не были указаны на планах. В данный момент договоры с ресурсоснабжающими организациями по проведению профильных работ заключены.

Представитель подрядчика обратился к главе региона с просьбой посодействовать в вопросе перекрытия перекрестка для проведения работ по организации кругового движения. Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо сначала предоставить временные схемы проезда, после перемещения транспортных потоков строители смогут начать работы. «Наверстывайте отставание от графика», — обратился глава региона к представителям строительной организации, дополнительно поручив региональному Комитету по транспорту и дорожному строительству взять на контроль вопрос по своевременной оплате проделанных работ.

Последним объектом контрольного объезда стала строительная площадка на улице Леона Поземского. Подрядчик акцентировал внимание Главы региона, что до конца месяца основные работы на улице Волкова и в сквере Народовластия будут завершены. В настоящее время прорабатывается проект постамента под символический «Вечевой колокол», который будет установлен по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.

Работники, по заверениям подрядчика, будут наверстывать отставание от графика, которые возникли из-за ситуации с переносом электрических сетей, а также проведением археологических изысканий. В свою очередь Михаил Ведерников подчеркнул, что со стороны областной Администрации будет вестись контроль над качеством работ, а также сроками их выполнения.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерального бюджета на реконструкцию части улицы Яна Фабрициуса и перекрестка с улицей Гражданской выделено порядка 157 млн рублей, на реконструкцию перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной — около 113 млн рублей. Более 350 млн рублей консолидированного бюджета выделено на работы по улице Леона Поземского и ряда прилегающих общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU