Губернатор поручил проконтролировать, чтобы главврачи не интерпретировали по-своему объем и назначение выплат борющимся с COVID-19 медикам

19 Май 2020 2020-05-19T12:31:56+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 18 мая, провел совещание для контроля за осуществление стимулирующих доплат медикам, которые работают на переднем рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, глава региона напомнил, что в выходные были внесены уточнения в постановления правительства РФ по стимулирующим выплатам медработникам, и необходимые дополнительные средства из федерального бюджета оперативно доведены до региона.

В связи с этим губернатор попросил доложить, как произведено их распределение, направлены ли они получателям. Речь идет о врачах, среднем, младшем медицинском персонале и водителях, которым за особые условия труда положены дополнительные средства в рамках постановлений правительства РФ.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова заверила, что в субботу и воскресенье все необходимые дополнительные средства (39 млн рублей) поступили на банковские счета и в течение сегодняшнего дня будут перечислены на «карточки» медицинских работников. Она также обратила внимание, что регион досрочно приступает ко второму этапу распределения федеральных средств — стимулирующих выплат за май.

Всего Псковская область из федерального бюджета получила более 120 млн рублей, что позволит перечислить доплаты за апрель и май.

Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой проработать ряд проблемных вопросов и конкретных обращений, которые поступили из муниципалитетов. «Все средства должны быть выплачены оперативно — не должно быть никаких отговорок и оснований для несвоевременного выполнения этой задачи», — заметил губернатор.

Он также обратил внимание, что необходимо проконтролировать, чтобы главные врачи не интерпретировали по-своему объем и назначение выплат.

Вера Емельянова проинформировала, что этот вопрос уже обсужден с руководством учреждений, региональными властями проведена работа по уточнению списков получателей стимулирующих выплат по всем медицинским организациям. «Мы замечаем, что вопросов становится все меньше. Все заслуги людей будут учтены», — заметила она.

Глава региона подчеркнул, что важно наладить и сохранить «обратную связь» с медицинскими работниками, и поручил профильным специалистам усилить информирование персонала лечебных организаций о том, какие выплаты существуют, кто на них может претендовать. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в свою очередь отметила, что на площадке оперативного информационного центра (телефон 8 (800) 444-10-41) выделена отдельная линия, которая посвящена исключительно выплатам медицинским работникам.

По поручению Михаила Ведерникова специалисты регионального Комитета по здравоохранению посетят лечебные учреждения, пообщаются с персоналом, чтобы лично убедиться, что те получили положенные стимулирующие доплаты в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU