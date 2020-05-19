В строительство второй теплицы Дедовичского лесного питомника инвестируют 38,6 млн рублей
Холдинг GS Group, владеющий в Псковской области комплексом производств по глубокой деревообработке «Дедовичи», в 2020 году инвестирует 38,6 млн рублей в строительство второй теплицы входящего в указанный комплекс Дедовичского лесного питомника — единственного предприятия в регионе и одного из немногих в СЗФО, выращивающего сеянцы с закрытой корневой системой. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в компании, это позволит удвоить мощности по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой.
Площадь новой теплицы составит 0,2 га, в ней ежегодно можно будет выращивать до 2,5 млн сеянцев. Таким образом, производительность лесопитомника по выращиванию посадочного материала ели достигнет 5 млн единиц в год.
Сеянцы ели выращиваются в лесном питомнике «Дедовичи» по технологии закрытой корневой системы — они приживаются практически на 100 %. Сеянцы хвойных пород с закрытой корневой системой высаживаются не только в Псковской, но и в Тверской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Смоленской и Костромской областях.
ИСТОЧНИК KP.RU