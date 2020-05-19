2020-05-19T13:52:51+03:00
Общество

20 мая в Псковской области ожидаются кратковременные дожди и до +13 градусов

Олег Томилин
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В среду, 20 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, низкое атмосферное давление и ветер северо-западных и западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью 0…+5 градусов Цельсия, днем +8…+13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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