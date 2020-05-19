2020-05-19T13:57:29+03:00
Общество

Губернатор обсудил с председателем медицинского профсоюза вопросы начисления стимулирующих выплат за борьбу с коронавирусом

Олег Томилин
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Михаил Ведерников и Анжелика Шундер.Михаил Ведерников и Анжелика Шундер.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжеликой Шундер, на которой обсуждались выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, глава региона поблагодарил руководство профильного профсоюза за активную совместную работу, особенно в период распространения COVID-19.

«Сейчас особенно важно держать руку на пульсе, принимать решения, которые защитят наших медиков. Конечно, важно убеждаться в том, что все надбавки, стимулирующие выплаты вовремя доходят до адресатов. Меры принимаются очень серьезные и на федеральном, и на региональном уровнях», — заметил Михаил Ведерников и обратил внимание, что за прошедший месяц на меры поддержки населения, экономики, выплаты медработникам в Псковской области в общей сложности направлено более 1 млрд рублей.

Также губернатор напомнил, что на выходных были скорректированы постановления правительства РФ по стимулирующим выплатам. Средства регион получил, доплаты оперативно доведены до получателей. Всего Псковская область из федерального бюджета получила более 120 млн рублей, что позволит перечислить доплаты за апрель и май.

«Важно, чтобы люди получали положенные средства в полном объеме», — отметил Михаил Ведерников.

Обращаясь к Анжелике Шундер, Михаил Ведерников подчеркнул, что рассчитывает, в том числе и от нее, услышать «обратную связь» от медицинского сообщества.

Анжелика Шундер в свою очередь поблагодарила за существующий конструктивный диалог. «Люди ждали выплат, они переживали. Мы первый раз столкнулись с такими вызовами», — заметила она.

В ходе беседы стороны открыто обсудили актуальные вопросы, связанные с начислением различных надбавок и доплат, а также ряд частных случаев. Так, Михаил Ведерников и Анжелика Шундер рассмотрели особенности оплаты больничного листа, выданного на время карантина, назначения выплат в рамках 415-го постановления РФ и др.

Каждый из вопросов будет обязательно проанализирован, заметил глава региона. Михаил Ведерников напомнил, что по его поручению с главными врачами лечебных учреждений уже проведено совещание, на котором региональные власти в очередной раз донесли официальную позицию об объемах выплат и недопустимости интерпретировать их начисление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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