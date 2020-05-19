С 20 мая в Пскове возобновляется движение пригородных автобусов в режиме рабочего дня с некоторыми изменениями

19 Май 2020 2020-05-19T14:21:55+03:00

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Со среды, 20 мая, в Пскове движения пригородных автобусов возобновляется в режиме рабочего дня. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГППО «Псковпассажиравтотранс», при этом в расписания движения автобусов пригородных маршрутов с 20 мая будут внесены некоторые изменения.

В расписание маршрута № 101 «Псков - Крипецкое» в рабочие дни добавляется рейс на 6.10 от АВ, 6:52 из Крипецкого (6:10, 7:45, 19:00); выходные дни – без изменений (8:00 от Рокоссовского, 18:30 от АВ).

На маршруте № 104 «Псков - Красные пруды» по рабочим дням возобновляется движение автобуса по каникулярному расписанию, в выходные дни по расписаниям выходных дней.

На маршруте № 105 «Псков - Назимово» возобновляется движение по понедельникам, четвергам; суббота, воскресенье – без изменений.

На маршруте № 106 «Псков - Рябово» в рабочие дни возобновляется рейс на 6:15 от пл. Ленина, по выходным дням – 7:10 от пл. Ленина, 18:30 от ж/д вокзала ежедневно.

На маршруте № 109 «Псков - Середка - Знаменка» по рабочим дням будет организован рейс на 5:50 до Знаменки от пл. Ленина, обратно из Знаменки 7:05 на АВ; добавлен рейс на 15:20 до Знаменки ежедневно. В рабочие дни - 5:50, 15:20, 18:50; в выходные дни – 8:00, 15:20, 18:50.

По м-ту № 114 «Рокоссовского - Б. Дуга» ежедневно добавляется рейс на 8.10 (по вторникам, четвергам до Погорелки; в остальные дни — до Б. Дуги). Ежедневно будут выполняться рейсы на 6:40 от пл. Ленина; 8:10, 18:30 от Рокоссовского.

На маршруте № 115 «Псков - Корлы» по рабочим дням возобновляется рейс на 5:30 от пл. Ленина, 6:01 из Корл (заезд в Щиглицы, Дуброво) до пл. Ленина. Осуществляются рейсы на 5:30, 17:30 по рабочим дням; 6:35, 17:30 по выходным дням.

На маршруте № 121 «Рокоссовского - Замошье - Торошино» по рабочим дням возобновляются рейсы автобуса на 7:25 и 14:10 до Торошино, в выходные дни – по расписанию выходных дней.

На маршруте № 142 «Рокоссовского - Большая Толба» по рабочим дням будет добавлен рейс на 6:00 от пл. Ленина. Рейсы на 8:35, 14:45 выполняются ежедневно.

На маршруте № 122 «Псков - Шахницы» по рабочим дням будут организованы рейсы на 6:25 от пл. Ленина, 14:15 от автовокзала: обратно из Шахниц на автовокзал - 7:10, 15:27; в выходные дни - 7:30 суббота, воскресенье от Текстильной, 9:45 – суббота от Текстильной, 16:00 от автовокзала; обратно из Шахниц – 8.36 суббота на Текстильную, воскресенье на автовокзал, 10:35- суббота на автовокзал, 17:05 и суббота и воскресенье на Текстильную.

На маршруте № 126 «Псков - Печоры» ежедневно добавляется рейс на 12:30 с заездом в Новый Изборск, обратно из Печор - 14:30 без заезда. Ежедневно осуществляются рейсы от автовокзала – 8:00, 12:30 с заездом в Новый Изборск, 17:10 до Старого Изборска; обратно из Печор - 9:45 с заездом в Новый Изборск, 14:30 без заезда; с понедельника по субботу из Старого Изборска -18:25, в воскресенье – 18:35.

ИСТОЧНИК KP.RU