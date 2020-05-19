2020-05-19T14:32:33+03:00
Происшествия

В порховском поселке Павы мужчина ограбил незапертый дом

Олег Томилин
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Сотрудники полиции раскрыли кражи имущества, совершенные в мае в районах Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в поселке Павы Порховского района днем 4 мая из дома по улице Комсомольской были похищены 22 тысячи рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД России по Порховскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого — ранее судимого местного жителя 1988 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, хозяева в тот день ушли из дома по делам, не закрыв должным образом входную дверь на замок. Этим и воспользовался вор. Проникнув в помещение, он обнаружил в сумке на столе кошелек с деньгами, которые прихватил с собой и скрылся. В дальнейшем краденые 22 тысячи рублей он потратил на свои нужды, в том числе на спиртное. Фигурант дал признательные показания.

Добавим, что полицейскими области за последнее время раскрыты также хищения имущества граждан на территории Островского, Новосокольнического, Дедовичского и Куньинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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