2020-05-19T14:41:19+03:00
Происшествия

Более 100 тысяч рублей лишилась пенсионерка из Псковского района, которой якобы ошибочно поступил денежный перевод

Олег Томилин
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Очередные случаи дистанционного мошенничества зарегистрированы в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в Великих Луках 14 мая местной жительнице позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и под предлогом предотвращения транзакции денежных средств с ее банковской карты путем обмана завладел принадлежащими горожанке деньгами в сумме 46 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пожилой женщине из Псковского района тоже позвонил мнимый сотрудник банка и заявил, что ей, якобы, ошибочно поступил денежный перевод, который нужно вернуть. В ходе дальнейших обманных действий злоумышленники ввели пенсионерку в заблуждение. По предварительным данным, в итоге она лишилась более 100 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимой проверки.

За последние дни несколько жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Новосокольников и Псковского района стали жертвами дистанционного мошенничества. В общей сложности, они лишились более 400 тысяч рублей. Причем, действовали нечистые на руку лица под различными предлогами. Кто-то предложил доверчивым людям возможность получить дополнительный заработок или кэшбек, а кто-то изъявил желание приобрести сложную бытовую технику.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Ведется следствие. В этой связи полиция убедительно просит жителей области не забывать о мерах безопасности при общении с неизвестными «доброжелателями» в сети или по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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