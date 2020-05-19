2020-05-19T15:34:51+03:00
Политика

Псковгордума рассмотрит вопрос об изменении доплат к пенсиям бывших штатных депутатов

Олег Томилин
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На очередной сессии Псковской городской Думы будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в решение городского парламента «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Псков».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, согласно статьи 23 закона Псковской области от 14.06.2006 №558-ОЗ лицу, являвшемуся депутатом представительного органа муниципального образования, осуществлявшему полномочия на постоянной основе не менее одного срока, устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии.

С 1 января 2020 года было утверждено новое положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должножности. Согласно документу будет определен размер базового денежного вознаграждения, для последующего расчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии.

Размер базового денежного вознаграждения устанавливается в процентном отношении, исходя из размера базового денежного вознаграждения губернатора Псковской области, в зависимости от занимаемой должности: - председатель комитета (комиссии) Псковской городской Думы - 20%; - заместитель председателя комитета (комиссии) Псковской городской Думы - 17%; - депутат Псковской городской Думы - 13%.

В итоге, от размера базового денежного вознаграждения по должности, замещавшейся депутатом, будет определен размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии в соответствии с областным Законом №558 - ОЗ.

Новшества коснутся только тех лиц, которые ранее занимали вышеуказанные должности в Псковской городской Думе на штатной основе.

Напомним, в настоящее время депутаты, занимающие данные должности (за исключением Главы города и двух ее заместителей), осуществляют свои полномочия на непостоянной основе и без оплаты труда, поэтому и в будущем не смогут претендовать на муниципальную надбавку к пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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