2020-05-19T15:40:09+03:00
Происшествия

22 ребёнка пострадали в ДТП на территории Псковской области в 2020 году, в мае — уже трое

Олег Томилин
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За неполные 5 месяцев 2020 года в 20 ДТП на территории Псковской области 22 ребёнка получили травмы различной степени тяжести. При этом в мае произошли 3 аварии, в которых пострадали 3 ребенка, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

В связи с этим госавтоинспекция Псковской области просит родителей ответственно относится к обеспечению безопасности детей на дорогах.

«В настоящее время на территории региона дети находятся на дистанционном обучении, что, безусловно, позволяет им больше времени проводить на улице без тотального контроля взрослых. И наша главная и общая цель – сделать это время безопасным для всех юных участников дорожного движения», — отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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