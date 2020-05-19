Бизнес-омбудсмен Псковской области озвучил в прокуратуре проблемы доступа предпринимателей к мерам поддержки

19 Май 2020 2020-05-19T16:00:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв на заседании общественного совета при прокуратуре региона поднял вопрос о системных проблемах доступа предпринимателей к мерам поддержки.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в аппарате уполномоченного, Аркадий Мурылев рассказал членам общественного совета: «В связи с тем, что наступил срок заявительного характера для самых востребованных мер федеральной поддержки, например, грантов на зарплату, уже в процессе первой недели мая стало понятно - основным препятствием к ее получению является тот факт, что большинство предпринимателей осуществляют свою деятельность и отчитываются не по основному ОКВЭД».

Омбудсмен отметил, что порядок получения мер поддержки предусматривает необходимость соответствия именно по основному ОКВЭД, а такое ограничение нарушает права многих добросовестных предпринимателей.

«В 2014 году виды деятельности многих предпринимателей налоговыми органами были изменены автоматически ввиду изменения законодательства и более узкоспециализированные ОКВЭДы превратились в широкоспециализированные, например, в 47.8, а к ним в дополнение уже вносились ОКВЭД четырех-пятизначные. По итогу добросовестные предприниматели, которые, могут доказать, что осуществляли основную деятельность по дополнительному ОКВЭД остались без поддержки, но при этом до сих пор не ведут свою деятельность ввиду ограничительных мер в регионе» - сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.

Также он отметил, что среди препятствий к получению предпринимателями мер поддержки можно выделить непогашенная задолженность по личным налогам физического лица – для ИП, технические неполадки и отсутствие предпринимателя в реестре МСП и др.

Аркадий Мурылев предложил расширить региональный перечень пострадавших отраслей, т.к. одной из проблем является несоответствие регионального перечня федеральному и текущим реалиям, в сложившейся ситуации целесообразно было бы, по словам бизнес-омбудсмена, взять за основу федеральный и дополнять его с учетом региональных особенностей, т.к., к примеру, вся непродовольственная розница осталась без поддержки.

«В целом очень многие фактически пострадавшие отрасли не вошли в перечень, при этом меры поддержки ориентированы не на всех, кто соблюдал ограничительные меры в соответствии с указами губернатора и нормативно-правовыми актами федерального уровня» - сообщил уполномоченный и отметил, что им уже направлены соответствующие предложения в адрес губернатора области.

В завершении своего выступления Аркадий Мурылев затронул вопрос проведения контрольных мероприятий, связанных с ограничительными мерами. По его мнению, необходимо, чтобы направленность всех контрольных и иных мероприятий была направлена на разъяснение, профилактику, т.к. многие предприниматели не понимают, как именно трактовать положения НПА, учитывая их количество и регулярно меняющиеся правил ИП без юристов очень тяжело за всем уследить.

«Предприниматели регулярно звонят нам на горячую линию и просят разъяснений, т.к. ни в Роспотребнадзоре, ни в администрации области не могут получить четких ответов, например, как должны оформляться графики дезинфекции или каким образом фиксировать результаты замеров температуры работников и т.д. – резюмировал уполномоченный. - В нормативно-правовых актах считаю необходимым отражать либо ссылки на соответствующие образцы документов, либо указывать их в приложениях».

«Следует отметить, что по результатам заседания органы прокуратуры, как всегда, оперативно откликнулись и по ряду вопросов уже организовано взаимодействие с аппаратом бизнес-омбудсмена», — добавили в аппарате уполноченного.

ИСТОЧНИК KP.RU