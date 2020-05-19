Псковское отделение ПФР подготовило справку по оформлению единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет

19 Май 2020 2020-05-19T16:07:18+03:00

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Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области подготовило и предоставило «Комсомольской правде в Пскове» подробную справку о том, важно знать при оформлении единовременной выплаты 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет.

Кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей?

Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия у семьи права на материнский капитал.

Когда можно получить единовременную выплату?

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020 года. При этом на подачу заявления есть почти пять месяцев, сделать это можно вплоть до 1 октября 2020 года.

Полагается ли единовременная выплата на детей, которым уже исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (дата вступления в силу Указа Президента от 11 мая 2010 г. № 317), то выплата не полагается. Выплата полагается только на детей, которым не исполнилось 16 лет, а также тем, кому исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена на каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок от трех до 16 лет, то выплачивается 10 тысяч рублей, если два – 20 тысяч рублей и так далее.

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

Мы являемся гражданами России, но проживаем в другой стране. Можем ли мы получить единовременную выплату на ребенка?

К сожалению, нет. Единовременная выплата осуществляется только лицам, проживающим на территории Российской Федерации.

Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения единовременной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.

Если ребенку исполнится 16 лет в конце июня, можно ли получить единовременную выплату?

Да, можно. Согласно законодательству, право на единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку исполнится 16 лет 30 июня текущего года, то семья получит право на единовременную выплату.

Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?

Да, можно.

Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Из каких средств идет выплата?

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Выплата положена всем семьям с детьми от трех до 16 лет.

Как подать заявление на выплату?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Заявление также можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Может ли отец ребенка подать заявление на единовременную выплату?

Да, заявление на выплату может подать родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

Могут ли опекуны подать заявление на единовременную выплату?

Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление также может подать законный представитель.

До какого числа можно подать заявление на единовременную выплату?

Общий период, в течение которого можно обратиться за единовременной выплатой, составляет пять месяцев. Заявления будут приниматься по всем каналам до 1 октября текущего года. Единовременная выплата будет предоставлена при наличии у семьи соответствующего права.

В семье двое детей в возрасте от трех до 16 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и более детей в возрасте от трех до 16 лет, то для получения за каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?

При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. При этом узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;

- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, единовременная выплата не осуществляется;

- опекуны ребенка смогут оформить единовременную выплату, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ;

- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:

- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;

- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату;

- при предоставлении недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления каким образом можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.

ИСТОЧНИК KP.RU