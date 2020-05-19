Процесс поступления в ПсковГУ в 2020 году пройдёт полностью в онлайн-режиме

19 Май 2020 2020-05-19T16:55:32+03:00

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В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году процесс поступления абитуриентов в ПсковГУ пройдет полностью в онлайн-режиме, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе вуза.

Для того, чтобы подать документы в вуз в 2020 году, не нужно будет отправлять документы почтой или являться в приёмную комиссию лично. Весь процесс подачи документов будет организован онлайн через «Личные кабинеты абитуриента».

Новая платформа для подачи документов онлайн разработана в ПсковГУ в тестовой версии и заработает в начале июня. Все инструкции для поступающих будут размещены на сайте вуза и в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU