8 мобильных концертных площадок появится в Псковской области

19 Май 2020 2020-05-19T17:39:50+03:00

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Концерты, цирк и кино станут доступными для жителей малых населенных пунктов Псковской области — культуру в глубинку привезут автоклубы. Заключены муниципальные контракты на поставку 8 специальных автомобилей и комплектов профессионального оборудования для них, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации. Автоклубы будут распределены в культурные центры Псковского, Дедовичского, Пыталовского, Стругокрасненского, Новосокольнического, Себежского, Печорского и Порховского районов.

Комплектация районных учреждений культуры автоклубами является частью федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». На его реализацию в Псковской области из средств федерального бюджета выделено около 32 млн рублей.

Мобильный досуговый центр может проводить любые культурно-массовые мероприятия. Автоклуб легко трансформируется в концертную площадку. Он оборудован световым, звуковым и мультимедийным оборудованием, для обеспечения бесперебойной работы которого машины оснащены автономными источниками электроэнергии.

Автоклубы будут привозить культурные программы в первую очередь в малонаселенные уголки Псковской области, где неэффективно содержать стационарное досуговое учреждение. Для стопроцентной доставки праздника в любую точку региона мини-концертные залы организованы на базе автобусов ПАЗ, обладающих хорошей проходимостью по сельским грунтовым дорогам.

Решая вопрос о приобретении автоклубов для Псковской области, представители регионального комитета по культуре проанализировали опыт других регионов. В связи с этим было принято решение заказывать не готовые автоклубы, а приспособленные машины и оборудование для них по отдельности для самостоятельной комплектации концертных площадок.

«Благодаря этому проект получился более функциональным и менее затратным — экономия от закупки 8 автобусов составила почти 6 млн рублей. На высвобожденные средства автоклубы будут дополнительно оснащены оборудованиям в максимальной комплектации в соответствии с рекомендациями Минкультуры России. Инициатива также позволила организовать передвижную сцену большего размера и, что самое главное, в автоклубах теперь можно перевозить не только технику, но и артистов», — отметил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн.

ИСТОЧНИК KP.RU