В Псковской области запустили эко-портал

19 Май 2020 2020-05-19T17:53:49+03:00

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В преддверии Международного дня сохранения биологического разнообразия, который отмечается 22 мая, в Псковской области заработал экологический интернет-портал pskoveco.ru, подготовленный псковской областной общественной организацией «Чудской проект» с целью объединения имеющихся ресурсов в сфере региональной экологии.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ПООО «Чудской проект», портал содержит разделы, позволяющие получить информацию о состоянии окружающей среды Псковской области, природоохранном законодательстве, природоохранных и экологических организациях, имеющихся региональных экологических ресурсах (веб-сайты, брошюры, буклеты, викторины, квесты и т.п.).

Также эко-портал аккумулирует новостную экологическую информацию в России и в Псковской области, в том числе о ходе реформы отходоперерабатывающей отрасли и внедрении раздельного сбора мусора.

Экологический портал подготовлен ПООО «Чудской проект» в рамках проекта «Что такое РСМ?!», который реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU