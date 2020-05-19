Более 300 тонн веток вывезли с дороги Череха - Высоцкое - Весна-80

19 Май 2020 2020-05-19T18:50:25+03:00

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Более 300 тонн веток вывез подрядчик с дороги Череха – Высоцкое – с/т «Весна-80» в Псковском районе. Помимо этого, предстоит вывести еще множество пней, оставшихся от деревьев, выкорчеванных в рамках подготовительных работ к ремонту дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В рамках подготовительных работ по обочинам дороги была произведена валка деревьев, вырубка кустарников, сейчас завершается корчевка пней. Идет вывоз древесной растительности.

Впереди подрядчику предстоит восстановление асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб и автобусных остановок.

Работы проводит ООО «Меридиан» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Срок окончания контракта - 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU