Псковоблздрав разрешил пациентам с легкой формой коронавируса лечиться на дому
С сегодняшнего дня, 19 мая, в Псковской области пациенты с легкой формой коронавируса могут проходить лечение под наблюдением врача амбулаторно — то есть на дому. Соответствующий приказ накануне, 18 мая, издал областной комитета по здравоохранению. Об этом сообщает официальный региональный канал по ситуации с коронавирусом.
Напомним, ранее в Псковской области, напротив, отмечались случаи, когда пациентов с подтвержденным коронавирусом, но отсутствием симптомов принудительно — по решению суда — госпитализировали несмотря на их протесты и согласие соблюдать режим строго карантина у себя дома.
ИСТОЧНИК KP.RU