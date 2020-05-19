Псковоблздрав разрешил пациентам с легкой формой коронавируса лечиться на дому

19 Май 2020 2020-05-19T19:17:22+03:00

С 19 мая пациентам с легкой формой коронавируса в Псковской области можно лечиться на дому.

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С сегодняшнего дня, 19 мая, в Псковской области пациенты с легкой формой коронавируса могут проходить лечение под наблюдением врача амбулаторно — то есть на дому. Соответствующий приказ накануне, 18 мая, издал областной комитета по здравоохранению. Об этом сообщает официальный региональный канал по ситуации с коронавирусом.

Напомним, ранее в Псковской области, напротив, отмечались случаи, когда пациентов с подтвержденным коронавирусом, но отсутствием симптомов принудительно — по решению суда — госпитализировали несмотря на их протесты и согласие соблюдать режим строго карантина у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU