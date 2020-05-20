Сразу на 34 увеличилось число зараженных коронавирусом за сутки в Псковской области

20 Май 2020 2020-05-20T09:48:16+03:00

Рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом зафиксирован в Псковской области за минувшие сутки при вдвое меньшем, чем обычно, количестве тестов, сделанных за тот же день.

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За минувшие сутки, 19 мая, в Псковской области после относительно продолжительного периода, когда суточный прирост выявленных зараженных коронавирусом не превышал 15-20 человек, произошел резкий скачок: за сутки добавило сразу 34 новых случая заражения, их общее число с момента начала пандемии достигло 494.

«Постепенное снижение, которого мы так долго добивались, прервалось резким скачком. […] Будем надеяться на лучшее, и что в пятницу принятые смягчения ограничительных мер не придётся пересматривать», — написал по этому поводу в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также за прошедший день добавилось еще 12 выздоровевших, их общее число достигло 168, тогда как число умерших не изменилось и по прежнему равно 9.

Наконец, 19 мая в регионе было проведено всего 199 новых исследований на коронавирус (обычно за день лаборатории Псковской области в последнее время успевали делать по 450 тестов), общее число исследований с момента начала пандемии достигло 16 968.

Статистика распространения пандемии по муниципалитета выглядит на утро 20 мая так (в скобках указан суточный прирост зараженных):

Псков – 164 (+15)

Островский район – 63 (+1)

Великие Луки – 41 (+2)

Псковский район – 46 (+3)

Невельский район – 41 (+3)

Новосокольнический район – 25

Гдовский район – 20

Порховский район – 16 (+2)

Опочецкий район – 11 (+4)

Струго-Красненский район – 10

Дедовичский район – 9

Великолукский район – 6

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Новоржевский район – 5

Палкинский район – 4 (+1)

Дновский район – 3

Красногородский район – 3

Плюсский район – 3 (+1)

Пушкиногорский район – 3 (+1)

Пыталовский район – 3 (+1)

Бежаницкий район – 2

Себежский район – 2

Куньинский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU