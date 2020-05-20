Сразу на 34 увеличилось число зараженных коронавирусом за сутки в Псковской области
За минувшие сутки, 19 мая, в Псковской области после относительно продолжительного периода, когда суточный прирост выявленных зараженных коронавирусом не превышал 15-20 человек, произошел резкий скачок: за сутки добавило сразу 34 новых случая заражения, их общее число с момента начала пандемии достигло 494.
«Постепенное снижение, которого мы так долго добивались, прервалось резким скачком. […] Будем надеяться на лучшее, и что в пятницу принятые смягчения ограничительных мер не придётся пересматривать», — написал по этому поводу в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Также за прошедший день добавилось еще 12 выздоровевших, их общее число достигло 168, тогда как число умерших не изменилось и по прежнему равно 9.
Наконец, 19 мая в регионе было проведено всего 199 новых исследований на коронавирус (обычно за день лаборатории Псковской области в последнее время успевали делать по 450 тестов), общее число исследований с момента начала пандемии достигло 16 968.
Статистика распространения пандемии по муниципалитета выглядит на утро 20 мая так (в скобках указан суточный прирост зараженных):
Псков – 164 (+15)
Островский район – 63 (+1)
Великие Луки – 41 (+2)
Псковский район – 46 (+3)
Невельский район – 41 (+3)
Новосокольнический район – 25
Гдовский район – 20
Порховский район – 16 (+2)
Опочецкий район – 11 (+4)
Струго-Красненский район – 10
Дедовичский район – 9
Великолукский район – 6
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Новоржевский район – 5
Палкинский район – 4 (+1)
Дновский район – 3
Красногородский район – 3
Плюсский район – 3 (+1)
Пушкиногорский район – 3 (+1)
Пыталовский район – 3 (+1)
Бежаницкий район – 2
Себежский район – 2
Куньинский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU