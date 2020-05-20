Газовики напомнили жителя Псковской области о правилах газовой безопасности в период сезонного похолодания

20 Май 2020 2020-05-20T09:53:52+03:00

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АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает абонентам о правилах газовой безопасности в период сезонного похолодания

В связи с резким сезонным похолоданием после окончания отопительного сезона, АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает о необходимости соблюдения правил газовой безопасности.

В частности, правилами категорически запрещается использовать газовые приборы не по назначению, в том числе, для обогрева помещения. Это может привести к отравлению угарным газом.

Также запрещено пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках. Перед использованием газовых приборов необходимо проверять наличие тяги.

Запрещается оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.

С полным перечнем Правил безопасного использования газового оборудования можно ознакомиться на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU