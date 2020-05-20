2020-05-20T10:27:23+03:00
Происшествия

Таксист сбил пешехода на федеральной трассе Р-23 в Псковском районе

Олег Томилин
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Вечером во вторник, 19 мая, в деревне Погорелка Псковского района на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Невель - граница с Беларуссией таксист на Renault Logan сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 23:25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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