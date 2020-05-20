Пенсионерок из Себежа и Порхова подозревают в нелегальной регситрации иностранцев

20 Май 2020 2020-05-20T10:58:24+03:00

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Полиция подозревает пенсионерок из Себежа и Порхова в фиктивной регистрации иностранцев.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, пенсионерка из Себежа — женщина 1956 года рождения — в квартире дома в деревне Глембочино Себежского района осуществила фиктивную регистрацию гражданки Республики Беларусь. Она уже дала признательные показания.

А в городе Порхове в доме по улице Германа 61-летняя безработная женщина осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Азербайджан. В настоящее время по данным фактам стражами порядка проводятся проверки.

В связи с этим полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU