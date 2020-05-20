5 врачей травматолого-ортопедического отделение Псковской горбольницы переквалифицировались для лечения covid-пациентов

20 Май 2020 2020-05-20T11:13:40+03:00

Врачи, пришедшие на помощь своим коллегам-инфекционистам для борьбы с пневмонией и коронавирусом.

Изменить размер текста: A A

В связи с нехваткой специалистов для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 5 врачей травматолого-ортопедического отделения Псковской городской больницы, перепрофилированной под региональный covid-центр, также прошли переподготовку, чтобы работать с коронавирусными пациентами. Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В условиях угрозы пандемии нагрузка на систему здравоохранения многократно выросла. Поэтому принципиально важным направлением стала адаптация всех ресурсов под оперативные задачи. В рамках этой работы многие врачи перепрофилировались и наравне с пульмонологами взялись за лечение пневмонии и COVID-19. Среди них и коллектив травматолого-ортопедического отделения Псковской городской больницы. Наши врачи с готовностью ответили на новый вызов, приняли на себя риски и ответственность по противодействию коронавирусу», — написал глава региона и перечислил имена медиков, пришедших на помощь своим коллегам-инфекционистам: заведующий травмотолого-ортопедическим отделением Алексей Анатольевич Зайцев, а также 4 травматолога: Александр Геннадьевич Иванов, Александр Николаевич Криворотов, Алексей Викторович Федоров и Иосиф Фёдорович Хорак.

Губернатор поблагодарил их за сознательность и труд во благо Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU