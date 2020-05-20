Почти 1,2 млн рублей лишилась псковская пенсионерка из-за телефонного мошенника

20 Май 2020 2020-05-20T11:39:17+03:00

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Жительница Пскова 1948 года рождения лишилась 1 млн 189 тысяч рублей, попавшись на обман телефонного мошенника.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове», пенсионерке позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что, якобы, некие злоумышленники намереваются завладеть ее денежными средствами. По его словам, для предотвращения их незаконной транзакции необходимо было перевести деньги на другой счет, что пенсионерка и сделала. В результате она лишилась очень крупной суммы денег.

А 19 мая жертвой аналогичной мошеннической схемы стала 24-летняя студентка из Пскова, которая доверилась мнимому банковскому служащему и сообщила ему реквизиты своей банковской карты. В итоге девушка не досчиталась на карте 58 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В Великих Луках местный житель 1990 года рождения заинтересовался на одном из сайтов объявлением о продаже мобильного телефона по сходной цене. Он списался с продавцом, однако обещанного телефона от них так и не дождался, но при этом лишился более 50 тысяч рублей. Ведется следствие.

«К сожалению, это далеко не единственные примеры дистанционного мошенничества в области за последние дни. В этой связи полиция настоятельно просит наших сограждан не забывать о соблюдении элементарных мер безопасности при общении в сети или по телефону с неизвестными лицами, которые под разными предлогами стремятся пополнить свои карманы деньгами доверчивых людей», — отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU