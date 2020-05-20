2020-05-20T11:43:41+03:00
Происшествия

В Пскове ночью росгвардейцы задержали автоугонщика

Олег Томилин
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Сегодня, 20 мая, около 4 утра в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя города Пскова, о том что от дома по улице Первомайской совершен угон автомашины ВАЗ-2106.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе псковского управления Росгвардии, информация незамедлительно была передана экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», который находился на маршруте патрулирования.

Благодаря слаженным действиям росгвардейцев, угнанный автомобиль был обнаружен и остановлен на улице Гремячей. Находившийся за рулём 20-летний гражданин задержан.

Для дальнейшего разбирательства пскович был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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