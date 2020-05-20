В Пскове ночью росгвардейцы задержали автоугонщика
Сегодня, 20 мая, около 4 утра в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя города Пскова, о том что от дома по улице Первомайской совершен угон автомашины ВАЗ-2106.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе псковского управления Росгвардии, информация незамедлительно была передана экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», который находился на маршруте патрулирования.
Благодаря слаженным действиям росгвардейцев, угнанный автомобиль был обнаружен и остановлен на улице Гремячей. Находившийся за рулём 20-летний гражданин задержан.
Для дальнейшего разбирательства пскович был передан сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU