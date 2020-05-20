Полицейские раскрыли ряд краж изделий из металла в районах Псковской области

20 Май 2020 2020-05-20T12:44:57+03:00

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Сотрудниками полиции установили подозреваемых и раскрыли ряд краж изделий из металла, произошедших весной в районах Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в отдел полиции по Порховскому району обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая сообщила, что из гаража у дома в деревне Воробино украли двигатель от мотоблока и два металлических колеса. Злоумышленник проник в гараж путем вырывания пробоя входной двери. Причиненный ущерб составил 21 тысячу рублей.

В этом противоправном деянии подозревается 25-летний безработный местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято.

А в период с апреля по май текущего года из помещения сельхозорганизации в деревне Отрадное Новосокольнического района путем взлома входной двери были похищены металлические поилки для скота. Ущерб составил 24 тысячи рублей.

В результате проведенных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые — двое жителей города Новосокольники, 1996 и 1998 годов рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Отметим, что полицейскими региона за последние дни раскрыты также кражи в Великих Луках, Усвятах и Псковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU